تعقد هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات غداً ( الأحد) “منتدى التقنية الرقمية” 2022، تحت عنوان “تمكين المنتجات التقنية المحلية”، وتمتد فعالياته لمدة يومين، بهدف تسليط الضوء على المنتج التقني المحلي وتمكينه، واستعراض تطورات تقنية سلسلة الكتل.
وأوضحت أن المنتدى سينطلق بمقر الهيئة الرئيسي بمدينة الرياض في نسخته الثانية بالشراكة مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات وهيئة تنمية الصادرات المحلية وهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، وبمشاركة عدد من أصحاب المعالي ونخبة من الخبراء والمتخصصين المحليين والعالميين في المجال.
وأشارت الهيئة إلى أن المنتدى سيتناول عدة محاور تركز على “تمكين المنتجات التقنية المحلية”، و”تقنية سلسلة الكتل Blockchain”، وذلك عبر 9 جلسات حوارية وعروض يقدمها 25 متحدثا من المتخصصين.
وأبانت أن المنتدى في يومه الأول سينطلق بعرض افتتاحي ، ثم جلسة تتناول الدور الحكومي في تنمية ودعم المنتج التقني المحلي بمشاركة عدد من الوزراء، يليها عروض متعددة تتناول “المنتج التقني المحلي”، كما تستعرض الجلسة الثانية برامج تمكين المنتجات التقنية المحلية.
وستشهد أعمال اليوم الثاني عرضا رئيسا بعنوان “سلسة الكتل – بين الوعود والواقع”، يليه جلسة حوارية بعنوان “تسخير قوة سلسلة الكتل للحكومة الرقمية”، كما يقدم عروضا عن “كيف تسهم الاستثمارات في منظومة سلسلة الكتل”.
وفق “أخبار 24”.