أمانة الحدود الشمالية تطلق عدداً من حاضنات الأعمال بعرعر

أطلقت أمانة منطقة الحدود الشمالية عدداً من حاضنات الأعمال عبارة عن منافذ بيع للأسر المنتجة، موزعة على حديقة الزهور بعرعر.
وقالت الأمانة إن الحاضنات تهدف إلى تنظيم وتمكين الباعة والأسر المنتجة من عمليات التسويق لمنتجاتهم بصورة سلسة ومنظمة.
وأوضحت أن تصميم الحاضنات جاء وفق مواصفات فنية مميزة تسهم في إبراز الصورة الجمالية والحد من الآثار السلبية التي يتم رصدها من قبل المواطنين والمقيمين في بعض الشوارع والطرقات جراء ممارسة البيع العشوائي التي تتمحور في التشوه البصري والصحي والبيئي، إضافة إلى ما تسهم به المبادرة من تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص. وفق “أخبار 24”.