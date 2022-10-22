فاز المنتخب السعودي للمعلوماتية للبنات، بـ 3 جوائز عالمية في أولمبياد البنات الأوروبي للمعلوماتية 2022 الذي أقيم في تركيا خلال الفترة من 16-23 أكتوبر الجاري.
وقالت مؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله للموهبة والإبداع “موهبة” إن هذه المشاركة تعد الأولى للفريق وتمكن خلالها من حصد 3 ميداليات فضية وبرونزيتين.
وأبان أن الطالبة لين ماجد علي قنش من إدارة تعليم جدة فازت بالميدالية الفضية في الأولمبياد، وذلك نتاج تدريب مكثف خضعت له امتد لـ1266 ساعة ضمن برنامج موهبة للأولمبيادات الدولية.
وأضافت أن الطالبة جوري إبراهيم قسام الجهني من تعليم المدينة المنورة، والطالبة عزوف حسن علوي باعقيل من تعليم جده، حصلتا على ميداليتين برونزيتين في الأولمبياد، بعد استعداد نوعيّ ضمن برنامج موهبة التدريبي.
وفق “أخبار 24”.