مستجدات “كورونا”.. انخفاض الإصابات الجديدة والتعافي واستقرار الوفيات

أظهرت إحصائيات وزارة الصحة اليوم (السبت)، انخفاضا في الإصابات الجديدة والتعافي خلال الـ 24 ساعة الماضية، واستقرار حالات الوفيات.
وأوضحت الإحصائيات، تسجيل 129 حالة إصابة جديدة اليوم، بانخفاض قدره 86 حالة عن المسجلة يوم أمس، ليرتفع إجمالي الحالات المسجلة إلى 820156 إصابة بالفيروس.
وأبانت أن حالات التعافي من الفيروس شهدت انخفاضا، إذ سجلت 120 حالة فقط، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 806520 حالة. وفق “أخبار 24”.
ونبهت إلى انخفاض معدل الوفيات، إذ سُجلت حالة وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي الوفيات نتيجة الفيروس في المملكة إلى 9392 حالة وفاة.