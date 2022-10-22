في مقدمتهم المملكة وأمريكا.. 100 فريق من 10 دول يتنافسون في “هاكاثون الياه”

يخوض 100 فريق علمي وبحثي من 10 دول، منافسات إيجاد الحلول الابتكارية الواعدة في قطاع المياه، ومجابهة التحديات التي تواجهه، من خلال “هاكاثون الابتكار في قطاع المياه”، الذي أطلقه مركز الابتكار السعودي لتقنيات المياه.
وتتنافس فرق من دول: المملكة، والكويت، وسلطنة عمان، ومصر، والسودان، واليمن، وسوريا، والجزائر، إضافة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وباكستان.
وتتواصل فعاليات الهاكاثون حتى 22 أكتوبر الجاري، ويستهدف توطين التقنيات وتطوير صناعة التحلية، وتعزيز الابتكار والبحث العلمي في خدمة هذا القطاع الحيوي المهم عبر ثلاثة محاور رئيسة هي: حلول وتقنيات المياه، والطاقة المتجددة، والبيئة والحياة البحرية. وفق “أخبار 24”.