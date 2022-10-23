نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > نادي الإبل يعلن مواعيد وشروط التقديم على الوظائف الموسمية لمهرجان الملك عبدالعزيز
23/10/2022   7:16 ص

نادي الإبل يعلن مواعيد وشروط التقديم على الوظائف الموسمية لمهرجان الملك عبدالعزيز

+ = -
1912

أعلنت إدارة نادي الإبل، شروط التقديم ومواعيد بدء التسجيل للجنسين في الوظائف الموسمية للنسخة السابعة من مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل.

وأوضحت الإدارة، أنه يمكن التسجيل للوظائف الموسمية من خلال منصة التسجيل الخاصة بالمهرجان؛ وذلك حرصاً على دعم الكوادر الوطنية في مختلف القطاعات.

ولفتت إلى أن شروط التقديم على الوظائف الموسمية للجنسين، تتضمّن: ألا يقل عمر المتقدم عن 18 سنة، وأن يكون لائقاً طبياً، على أن يتم استكمال الطلبات المذكورة بهذا الرابط.

وأضافت أنه من ضمن الشروط اجتياز المقابلة الشخصية في حال الترشح للعمل، مشيرةً إلى أن التسجيل متاح خلال الفترة من 23- 29 أكتوبر الجاري.

نادي الابل

وفق “أخبار 24”.

نادي الإبل يعلن مواعيد وشروط التقديم على الوظائف الموسمية لمهرجان الملك عبدالعزيز

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885233174.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.