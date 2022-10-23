استعرضت أمانة منطقة الرياض، أمس (السبت)، أبرز إنجازات غرفة العمليات المشتركة منذ بداية أعمالها في 26 أكتوبر 2021 وحتى 16 أكتوبر 2022؛ لمعالجة وضع أحياء وسط الرياض.
وأوضحت الأمانة أنه تم خلال هذه الفترة ترحيل أكثر من 5.6 ألف عامل من وسط الرياض، وإغلاق أكثر من 2.2 ألف منشأة تجارية مخالفة بمشاركة 14 جهة حكومية وخدمية.
وأشارت إلى قيام غرفة العمليات المشتركة بـ 8.3 ألف زيارة للمواقع والمحلات التجارية، وإتلاف 30.8 ألف كيلو من المواد الغذائية غير الصالحة، ومصادرة 887 طناً من المواد الغذائية، وفصل 732 عداداً تابعاً للكهرباء والماء عن المواقع المخالفة.
كما أتلفت 67.7 ألف قطعة مواد عينية غير صالحة، وصادرت 116.8 ألف قطعة مواد عينية، وضبطت 5.8 ألف شريحة اتصال مشتبه بها، وحجزت 179 مركبة مخالفة.
وفق “أخبار 24”.