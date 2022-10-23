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جديد المحليات > 9 خدمات يمكن إجراؤها عبر خدمة “مواعيد الشُّرط” من “أبشر” لإجرائها.. تعرف عليها
23/10/2022   7:16 ص

9 خدمات يمكن إجراؤها عبر خدمة “مواعيد الشُّرط” من “أبشر” لإجرائها.. تعرف عليها

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كشفت مديرية الأمن العام، عن الخدمات التي يمكن حجز موعد لإجرائها عبر خدمة “مواعيد الشُّرط” المتاحة من خلال منصة “أبشر”.

وأوضحت المديرية، أن الخدمة تمكّن المواطن والمقيم المسجل والمفعل في منصة أبشر من حجز موعد بفروع مراكز الشرطة لإجراء 9 خدمات رئيسية.

ولفتت إلى أن الخدمات تتضمّن: مراجعة معاملة أو بلاغ سابق، وإكمال متطلبات قضية، وتسلم أمانات لدى القسم، وكفالة موقوف، وتنازل عن بلاغ، وبلاغ عن شيكات.

وأضافت أن الخدمات المتاحة تشمل أيضاً: تصديق العمدة، وتسلم مركبة محجوزة، وإنهاء إجراءات موقوف، ويمكن الوصول إلى خدمة “مواعيد الشرط” عبر تسجيل الدخول لمنصة أبشر، واختيار “مواعيد” ثم “الشرطة” ثم “حجز موعد”.

ابشر

وفق “أخبار 24”.

9 خدمات يمكن إجراؤها عبر خدمة “مواعيد الشُّرط” من “أبشر” لإجرائها.. تعرف عليها

جديد المحليات
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