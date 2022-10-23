أكبر مدينة ألعاب متنقلة بالعالم.. افتتاح منطقة “ونتروندرلاند” بموسم الرياض اليوم

افتُتحت منطقة “ونتروندرلاند” أمس (السبت)، أبوابها أمام زوارها، في أول أيام موسم الرياض، والذي افتُتح بالأمس بعدد من العروض والألعاب المبهرة.
وتتميز المنطقة بأنها أكبر مدينة ألعاب متنقلة حول العالم، حيث تتيح للزوار الاستمتاع بأكثر من 80 لعبة وتجربة مميزة تناسب كافة الأعمار، وأكبر حلبة تزلج في المنطقة، كما خضعت هذا الموسم لتطوير كامل لمنح الزائر تجربة فوق الخيال.
وتشمل منطقة “ونتروندرلاند” أرضًا واسعة للألعاب، ومناطق فرعية عديدة تمنح تجربة ممتعة ومتنوعة، أبرزها منطقة الثلج “سنو فورست”، ومنطقة “تريس أوف وايت”، ومنطقة “فروزن سكلبتشرز”، كما تضم حلبة تزلج خارجية ومنحوتات جليدية متنوعة، و”ماجيكال أمبينس”، بالإضافة إلى العديد من المتاجر والألعاب المميزة.
وتحتضن المنطقة ألعاب الإثارة والحماس الشهيرة، مثل لعبة دبل لوب، وأبولو 13، وأنديفر، وفيريز ويل، وانرجايزر، والكثير من ألعاب العائلة والأطفال، إضافة إلى العديد من الفعاليات المصاحبة، مثل الغابة المرعبة التي تقدم خيارات عدة للباحثين عن التجارب المرعبة، ومناطق “بليبي ولول” ومصنع العلوم المخصصة للأطفال لخوض أوقات مسلية.
كما تضم المنطقة شخصيات ترفيهية وعروضًا موسيقية متجولة ومتجددة يوميًا، وعروضًا مسرحية متنوعة، ومتجرًا للموسم يعرض منتجات “ونتروندرلاند”، وصالات عديدة لمحبي ألعاب الأركيد، فضلًا عن أكثر من 35 مطعمًا تقدم خيارات تلائم كافة الأذواق، وموقع يوثق لحظة الزائر من خلال طباعة صور تذكارية.
وتستقبل منطقة “ونتروندرلاند” زوارها يوميًا طيلة فترة إقامتها في الموسم، من الساعة 4 مساءً حتى 1 بعد منتصف الليل خلال أيام الأسبوع، ومن 4 مساءً حتى 2 بعد منتصف الليل في أيام نهاية الأسبوع.
وفق “أخبار 24”.