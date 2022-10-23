بمشاركة 300 ألف صانع محتوى رقمي صوتي.. ختام فعاليات “Ignite | The Sound” بنسختها الأولى

شهد، أمس (السبت)، ختام فعاليات “Ignite | The Sound” في نسختها الأولى، بحضور أكثر من 9 آلاف صانع محتوى رقمي صوتي، ومشاركة أكثر من 300 ألف مستفيد ومستفيدة افتراضياً.
نظم الفعاليات “مجلس المحتوى الرقمي”؛ بهدف دعم وتمكين رواد قطاع المحتوى الصوتي للوصول إلى مستويات متقدمة من الإلهام والتأثير والنمو والتغيير.
وشارك في الفعالية بنسختها الأولى أكثر من 75 متحدثاً محلياً وعالمياً، و35 شريكاً يمثلون شركات محلية وعالمية، و30 جلسة حوارية، إضافة إلى 80 ورشة عمل، حضرها أكثر من 2.4 ألف مستفيد ومستفيدة. وفق “أخبار 24”.
واختتمت الفعاليات بتوقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين الشركات المشاركة؛ وذلك دعماً لنمو سوق المحتوى الرقمي الصوتي في المملكة وتمكين صانعيه.