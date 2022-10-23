وزير الرياضة يتوج الفارس “بن ماير” بلقب بطولة لونجين العالمية

قام وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، بتتويج الفارس “بن ماير” بلقب بطولة لونجين العالمية، والفارس “مايكل بيندر” بكأس الجولة الختامية .
وانطلقت مساء الخميس منافسات بطولة لونجين العالمية لأبطال قفز الحواجز التي تستضيفها شركة رياضة الفروسية للفعاليات ضمن موسم الدرعية التي تمثل أول فعالياتها الرياضية.
وشارك في البطولة ألمع وأشهر الفرسان العالميين لحصد الجائزة الكبرى في الدرعية اليوم السبت، والتي استمرت منافساتها على مدار 3 أيام. وفق “أخبار 24”.
كما أتيحت الفرصة في هذه البطولة بمشاركة 63 فارسا وفارسة من السعودية ضمن الأشواط المصاحبة التي أضيفت من الاتحاد السعودي للفروسية.
📸| سمو وزير الرياضة @abdulaziztf يتوج الفارس “بن ماير” بلقب #بطولة_لونجين_العالمية 🐎
والفارس “مايكل بيندر” بكأس الجولة الختامية #موسم_الدرعية 🇸🇦 pic.twitter.com/q7giRK48P0
— وزارة الرياضة (@gsaksa) October 22, 2022