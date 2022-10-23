نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
رياضة > وزير الرياضة يتوج الفارس “بن ماير” بلقب بطولة لونجين العالمية
23/10/2022   7:14 ص

وزير الرياضة يتوج الفارس “بن ماير” بلقب بطولة لونجين العالمية

+ = -
703

قام وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، بتتويج الفارس “بن ماير” بلقب بطولة لونجين العالمية، والفارس “مايكل بيندر” بكأس الجولة الختامية .

وانطلقت مساء الخميس منافسات بطولة لونجين العالمية لأبطال قفز الحواجز التي تستضيفها شركة رياضة الفروسية للفعاليات ضمن موسم الدرعية التي تمثل أول فعالياتها الرياضية.

 وشارك في البطولة ألمع وأشهر الفرسان العالميين لحصد الجائزة الكبرى في الدرعية اليوم السبت، والتي استمرت منافساتها على مدار 3 أيام. وفق “أخبار 24”.

كما أتيحت الفرصة في هذه البطولة بمشاركة 63 فارسا وفارسة من السعودية ضمن الأشواط المصاحبة التي أضيفت من الاتحاد السعودي للفروسية.

وزير الرياضة يتوج الفارس “بن ماير” بلقب بطولة لونجين العالمية

رياضة
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885233185.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.