“التعليم” تعلن جداول الحصص اليومية لجميع المراحل للأسبوع التاسع

أعلنت وزارة التعليم، أمس (السبت)، جداول دروس الحصص اليومية لجميع المراحل الدراسية للأسبوع التاسع، عبر قنوات عين على تردد عربسات 12437.
وأوضحت الوزارة أن جدول الحصص اليومي لدروس الصفوف الابتدائية والتربية الخاصة، والصفوف المتوسطة والثانوية، يبدأ في بث مباشر من الساعة 7 صباحاً، ويُعاد طوال اليوم، أو عبر قناة عين على اليوتيوب.
جدول دروس الحصص اليومية للصفوف (الأول والثاني والثالث الابتدائي) من الأسبوع التاسع، عبر #قنوات_عين على تردد عربسات 12437، في بث مباشر من الساعة 7:00 صباحاً، ويُعاد طوال اليوم، أو عبر رابط القناة على اليوتيوب: https://t.co/wUKaD5ZPlv
أو #منصة_مدرستي pic.twitter.com/gkvohICy8o
— قناة عين (@iEN_tv) October 22, 2022
وفق “أخبار 24”.