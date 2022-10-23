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جديد المحليات > “التعليم” تعلن جداول الحصص اليومية لجميع المراحل للأسبوع التاسع
23/10/2022   7:14 ص

“التعليم” تعلن جداول الحصص اليومية لجميع المراحل للأسبوع التاسع

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أعلنت وزارة التعليم، أمس (السبت)، جداول دروس الحصص اليومية لجميع المراحل الدراسية للأسبوع التاسع، عبر قنوات عين على تردد عربسات 12437.

وأوضحت الوزارة أن جدول الحصص اليومي لدروس الصفوف الابتدائية والتربية الخاصة، والصفوف المتوسطة والثانوية، يبدأ في بث مباشر من الساعة 7 صباحاً، ويُعاد طوال اليوم، أو عبر قناة عين على اليوتيوب.

وفق “أخبار 24”.

“التعليم” تعلن جداول الحصص اليومية لجميع المراحل للأسبوع التاسع

جديد المحليات
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