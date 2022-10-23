“الموارد البشرية” تعلن تحديث ضوابط وإجراءات انقطاع العامل عن العمل في القطاع الخاص

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، اليوم (الأحد)، إجراء تحديث على الضوابط والإجراءات الخاصة بانقطاع العامل عن العمل في منشآت القطاع الخاص.
وأوضحت الوزارة أن ذلك يأتي ضمن مساعيها في تحسين العلاقة التعاقدية بين العاملين وأصحاب العمل وحفظ الحقوق التعاقدية لجميع الأطراف، وزيادة جاذبية ومرونة سوق العمل بالمملكة ومن ذلك نظام حماية الأجور، مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية، وبرنامج “ودي”.
وأبانت أنها حدثت ضوابط انقطاع العامل عن العمل لتكون على النحو الآتي: “بعد تقدم صاحب العمل بطلب إنهاء العلاقة التعاقدية بسبب انقطاع العامل عن العمل يتوقف ارتباط بيانات العامل الوافد بتلك المنشأة وتكون حالته “منقطع عن العمل” في أنظمة الوزارة، ولا يتحمل صاحب العمل الحالي أي مترتبات على العامل.
وذكرت أنه يحق للعامل خلال مدة 60 يوما الانتقال إلى صاحب عمل آخر أو الخروج النهائي، وبعد مضي 60 يوما دون أن يتخذ العامل الوافد أحد هذين الخيارين، تتحول حالة العامل الوافد إلى “متغيب عن العمل” في أنظمة الوزارة وكذلك الأنظمة المرتبطة بها. وفق “أخبار 24”.
وأشارت إلى أن العمالة الوافدة ممن لديهم بلاغات تغيب قبل تاريخ هذا التحديث سيتم السماح لأصحاب العمل بنقل خدماتهم لمنشآتهم في حال كانت حالتهم “متغيب عن العمل”، ويتم نقل رسوم المقابل المالي المتأخرة على سجل العامل إلى صاحب العمل الجديد مع اشتراط موافقته على ذلك عند نقل خدمات العامل إليه، وفي حال عدم استكمال نقل خدمة العامل الوافد خلال 15 يومًا من تاريخ موافقة الوزارة على النقل ستبقى حالة الوافد “متغيب عن العمل”.