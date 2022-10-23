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جديد المحليات > مستجدات “كورونا”.. ارتفاع الإصابات الجديدة والتعافي واستقرار معدل الوفيات
23/10/2022   6:30 م

مستجدات “كورونا”.. ارتفاع الإصابات الجديدة والتعافي واستقرار معدل الوفيات

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أظهرت إحصائيات وزارة الصحة اليوم (الأحد)، ارتفاعا في الإصابات الجديدة والتعافي خلال الـ 24 ساعة الماضية، واستقرار معدل حالات الوفيات.

وأوضحت الإحصائيات، تسجيل 178 حالة إصابة جديدة اليوم، بارتفاع قدره 49 حالة عن المسجلة يوم أمس، ليرتفع إجمالي الحالات المسجلة إلى 820334 إصابة بالفيروس.

وأبانت أن حالات التعافي من الفيروس شهدت انخفاضا، إذ سجلت 154 حالة فقط، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 806674 حالة.

ونبهت إلى استقرار معدل الوفيات، إذ سُجلت حالة وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي الوفيات نتيجة الفيروس في المملكة إلى 9393 حالة وفاة.

وأشارت إلى ارتفاع معدل الحالات الحرجة، إذ دخلت حالتين جديدتين غرفة العناية المركزة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الحالات الحرجة إلى 56 حالة.

وزارة الصحة

وفق “أخبار 24”.

مستجدات “كورونا”.. ارتفاع الإصابات الجديدة والتعافي واستقرار معدل الوفيات

جديد المحليات
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