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جديد المحليات > جامعة الملك عبد العزيز تعلن 243 وظيفة إدارية وتقنية وصحية شاغرة
23/10/2022   6:32 م

جامعة الملك عبد العزيز تعلن 243 وظيفة إدارية وتقنية وصحية شاغرة

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أعلنت جامعة الملك عبد العزيز توفر عدد 243 وظيفة إدارية وتقنية وصحية شاغرة بالمسابقة الوطنية الأولى لعام 1444 هجرية.

وقال وكيل الجامعة المكلف الأستاذ الدكتور توفيق الخيال، إن الجامعة ترغب في إشغال هذا العدد من الوظائف بمواطنين بنظام التعاقد عن طريق المسابقة الوظيفية.

وأكد مدير عام الموارد البشرية بالجامعة الأستاذ عبدالرحمن المالكي، أن التقديم للوظائف سوف يبدأ اعتبارا من يوم الأحد بتاريخ (5/4/1444هـ) الموافق (30/10/2022م)، ولمدة 5 أيام عبر موقعها الإلكتروني، لافتا إلى أنه سيتم إغلاق التقديم آليا بنهاية يوم الخميس بتاريخ (9/4/1444هـ) الموافق (3/11/2022م).

وأوضحت الجامعة أن الوثائق المطلوبة من المتقدم تتضمن: (الهــوية الوطنية، والـمـؤهل العلمي المطلوب، والخبرات المكتسبة مع شهادة التأمينات الاجتماعية، والســيرة الذاتية، وشهادة التصنيف والتسجيل المهني (للوظائف الصحية) سارية المفعول. وفق “أخبار 24”.

جامعة الملك عبد العزيز تعلن 243 وظيفة إدارية وتقنية وصحية شاغرة

جديد المحليات
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