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جديد المحليات > لتطوير الخدمات المقدمة للمرضى.. “المجلس الصحي” ينظم الملتقى الثاني للسكري
23/10/2022   6:33 م

لتطوير الخدمات المقدمة للمرضى.. “المجلس الصحي” ينظم الملتقى الثاني للسكري

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ينظم المجلس الصحي السعودي، الملتقى الثاني للسكري تحت رعاية، وزير الصحة فهد الجلاجل، بمشاركة نخبة من الخبراء والمتحدثين المحليين والدوليين المتخصصين.

ويستعرض الملتقى الذي ينعقد بالرياض خلال الفترة من 26 – 29 أكتوبر الجاري، أحدث التقنيات في السيطرة على داء السكري، وتعزيز سبل الوقاية منه ومكافحته، وتطوير المعرفة الطبية للممارسين الصحيين ورفع كفاءة وجودة أدائهم في مجال داء السكري، وتطوير الخدمات الصحية المقدمة لمرضى داء السكري.

ويصاحب الملتقى عقد عدد من ورش العمل وطرح الأوراق العلمية المقدمة من المتحدثين الدوليين والمحليين في المسارات العلمية المختلفة لكافة التخصصات الصحية منها: مسار جديد في علاج ومكافحة داء السكري، ومسار الصيدلة الإكلينيكية، ومسار التثقيف الصحي والتمريض، ومسار القدم السكري ومضاعفاتها. وفق “أخبار 24”.

ويتيح الملتقى للمسجلين الحصول على ساعات تعليم طبي معتمدة من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، حيث يمكن التسجيل بالملتقى من خلال الرابط.

لتطوير الخدمات المقدمة للمرضى.. “المجلس الصحي” ينظم الملتقى الثاني للسكري

جديد المحليات
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