“سدايا” و”لينكد إن” يوقعان مذكرة تفاهم في مجال بحوث ودراسات سوق العمل

وقعت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا”، مذكرة تفاهم مع شركة “لينكد إن”، للتعاون في مجال البحوث والدراسات المتعلقة بسوق العمل في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي، وبناء الهوية المهنية الرقمية وربطها بالفرص الوظيفية الملائمة.
وقع المذكرة من جانب “سدايا” المدير العام للإدارة العامة للدراسات المهندس ماجد الشهري، ومن جانب “لينكدإن” رئيس القطاعين العام والأكاديمي في الشرق الأوسط رجائي الخادم، وذلك في مقر الهيئة في الرياض.
ويتطلع الطرفان إلى العمل معاً لوضع إطار عام لدراسة سوق العمل السعودي في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي وفهم الاحتياجات الوطنية في القطاعات العامة والخاصة، وتقديم التوصيات لسد الفجوات في المهارات والقدرات المتخصصة، مما يسهم في ريادة المملكة العالمية في هذا المجال. وفق “أخبار 24”.