حقق وسم “حفل افتتاح موسم الرياض”، رقماً استثنائياً بالوصول إلى مليار ظهور في الترند العالمي على منصة التواصل الاجتماعي “تويتر”.
وأشار رئيس الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ، إلى أن الوسم حقق بذلك رقماً “فوق الخيال” كما هو شعار موسم الرياض في نسخته الثالثة.
يذكر أن موسم الرياض الذي انطلق أمس الأول الجمعة، حقق رقماً قياسياً دخل به موسوعة غينيس للأرقام القياسية، وذلك بأكبر عدد أجهزة “درون” تطلق ألعاباً نارية في آن واحد.
وانطلق الموسم بعروض الوصلة السعودية وسيرك دي سولي، وحفل غنائي عالمي “كونسرت” للفنانة البريطانية آني ماري، وألعاب بهلوانية، وعروض الموتوكروس الحر بسباق دراجات نارية مغلق على أرض وعرة.
وفق “أخبار 24”.