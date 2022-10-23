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جديد المحليات > رئيس جامعة شقراء يُكرم طالباً أنقذ حياة طفل رضيع سقط في خزان صرف صحي بالقصيم
23/10/2022   6:42 م

رئيس جامعة شقراء يُكرم طالباً أنقذ حياة طفل رضيع سقط في خزان صرف صحي بالقصيم

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كرم رئيس جامعة شقراء، الدكتور علي بن محمد السيف الطالب خالد بن منصور العضياني لإنقاذه حياة طفل رضيع سقط في خزان صرف صحي جنوب القصيم

وثمن رئيس الجامعة عمل العضياني الإنساني النبيل، معبرا عن فخره واعتزازه بالطالب كونه نموذجاً مشرفاً من طلبة الجامعة وأبناء هذا الوطن المعطاء. 

وأظهر مقطع فيديو رئيس الجامعة أثناء استقباله الطالب العضياني، وذلك لتكريمه نظير شجاعته في إنقاذ حياة طفل رضيع بعد سقوطه في خزان صرف صحي. 

وفق “أخبار 24”.

رئيس جامعة شقراء يُكرم طالباً أنقذ حياة طفل رضيع سقط في خزان صرف صحي بالقصيم

جديد المحليات
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