"إنفاذ" يعلن عن 16 مزادًا لبيع أكثر من 300 أصل عقاري في عدة مناطق

أعلن مركز الإسناد والتصفية “إنفاذ”، اليوم (الأحد)، إقامة 16 مزادًا علنيًا، ما بين مزادات حضورية وإلكترونية، لبيع أكثر من 300 أصل من العقارات في مختلف مناطق المملكة.
وأوضح المركز أن المزادات ستعرض في الفترة ما بين 24 إلى 31 أكتوبر 2022م، وتضم عقارات متنوعة ما بين أراضٍ تجارية وسكنية وزراعية وفلل وقصور وعمائر.
وتبدأ بمزاد مشراق الباطن الإلكتروني الذي يعرض 3 عقارات بحفر الباطن، ثم مزاد أصائل الخرج الحضوري على 26 عقاراً في محافظة الخرج، ثم مزاد مشارف الجنوب الإلكتروني على 45 عقاراً في منطقة عسير ونجران وجازان.
يأتي بعد ذلك، مزاد أراضي الخير الإلكتروني الذي يضم 30 عقارًا بمدينة الرياض، ثم مزاد ديار الخير الإلكتروني الذي يعرض 26 عقارًا بمكة المكرمة، ومزاد روشان الحضوري على 24 عقاراً بمحافظة جدة، ومزاد روشان الإلكتروني الذي يعرض 5 عقارات بجدة ومكة المكرمة، ثم مزاد عروس البحر الإلكتروني الذي يعرض 4 عقارات بجدة ثم مزاد النور الحضوري الذي يعرض 23 عقارًا بالمدينة المنوّرة.
وتتواصل المزادات بمزاد بوابة طيبة الحضوري على 21 عقاراً بالمدينة المنوّرة ثم مزاد نجوم نجد الإلكتروني بـ10 عقارات بمنطقة الرياض، ومزاد الساحل الغربي الإلكتروني الذي يعرض 15 عقارًا بمحافظة جدة، ثم مزاد لؤلؤة طابة الإلكتروني الذي يعرض 12 عقارًا بالمدينة المنوّرة، ومزاد الدانة الإلكتروني الذي يعرض 12 عقارًا بالأحساء، ثم مزاد الجود الإلكتروني على 10 عقارات في مدينتي تبوك وتيماء، ثم مزاد كنوز الهجرة الإلكتروني الذي يعرض 57 عقارًا بمحافظة جدة.
وفق “أخبار 24”.