نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > “الجوازات”: تمديد تأشيرة الزيارة المتعددة عبر “أبشر” يشترط المغادرة قبل انتهاء صلاحيتها
23/10/2022   6:49 م

“الجوازات”: تمديد تأشيرة الزيارة المتعددة عبر “أبشر” يشترط المغادرة قبل انتهاء صلاحيتها

+ = -
729

نفت المديرية العامة للجوازات صحة ما جرى تداوله خلال الأيام الماضية عن السماح بتمديد تأشيرة الزيارة المتعددة عبر منصة أبشر (أفراد/ أعمال)، قبل انتهاء صلاحية سريانها بـ7 أيام، دون الحاجة إلى الالتزام بضوابط المغادرة.

وقالت الجوازات إن تعليمات تمديد الزيارة العائلية المتعددة تشترط الالتزام بضوابط التأشيرة والمغادرة قبل انتهاء صلاحية التأشيرة، مشيرة إلى أن غرامة التأخير تفرض بعد 3 أيام من انتهاء صلاحية سريانها.

وفيما يخص الزيارة “المفردة” أكدت أنه يمكن تمديدها عبر حساب المستضيف في منصة أبشر (أفراد/ أعمال)، قبل انتهاء صلاحية سريانها بـ7 أيام، شرط وجود تأمين طبي للزائر وفق الشروط المحددة للخدمة لإتمام الإجراء، ويجب ألا يتجاوز مجموع تمديد تأشيرة الزيارة 180 يومًا.  وفق “أخبار 24”.

“الجوازات”: تمديد تأشيرة الزيارة المتعددة عبر “أبشر” يشترط المغادرة قبل انتهاء صلاحيتها

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885233271.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.