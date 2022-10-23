“التأمينات”: مصروفات المنافع التأمينية لعام 2021 بلغت 118 مليار ريال

أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات، اليوم (الأحد)، أن إجمالي المنافع التأمينية المصروفة خلال عام 2021م بلغ أكثر من 118 مليار ريال، توزَّعت ما بين المعاشات التقاعدية الشهرية والتعويضات والمنافع الأخرى، استفاد منها أكثر من 12 مليون عميل ما بين مشترك ومتقاعد ومستفيد.
وأوضحت المؤسسة، خلال استعراضها تقريرها الإحصائي لعام 2021م، أن منافع نظام التقاعد المدني بلغت 50.6 مليار ريال، ومنافع نظام التقاعد العسكري المصروفة 38 مليار ريال، فيما بلغت المنافع المصروفة من خلال فرع المعاشات بنظام التأمينات الاجتماعية 27.1 مليار ريال، وبلغت نفقات منافع فرع الأخطار المهنية ما يقارب 508 ملايين ريال، وتجاوزت منافع نظام التعطل عن العمل “ساند” 1.5 مليار ريال.
وبيّنت أن عدد المشتركين في نظام التقاعد المدني خلال العام 2021م وصل إلى ما يقارب 1.2 مليون مشترك بزيادة 1% عن عام 2020م، في حين بلغ عدد المتقاعدين الجدد الخاضعين لنظام التقاعد المدني 22.4 ألف متقاعد، ليصل عدد المتقاعدين المدنيين الإجمالي بنهاية 2021م إلى ما يزيد على 341 ألف متقاعد بزيادة 5% عن عام 2020م.
ونوهت إلى أنه ينتفع من نظام التقاعد المدني ما يقارب 275 ألف مستفيد من أفراد العائلة، بزيادة 7% عن العام 2020م، كما بلغ إجمالي المتقاعدين المستفيدين من نظام التقاعد العسكري بنهاية 2021م ما يقارب 421 ألف متقاعد، ووصل عدد المستفيدين من أفراد العائلة إلى ما يقارب 285 ألف مستفيد.
وفيما يتعلق بمنطقة العمل، فقد استحوذت منطقة الرياض على العدد الأكبر من المشتركين بعدد 3.6 مليون مشترك، تلتها منطقة مكة المكرمة بعدد 1.75 مليون مشترك، تليها المنطقة الشرقية بعدد 1.72 مليون مشترك، كما بلغ عدد المنشآت المسجلة بنهاية الفترة أكثر من 674 ألف منشأة. وفق “أخبار 24”.
وكشف التقرير أنه تم تنفيذ أكثر من 37 مليون معاملة أنجزت بشكل إلكتروني كامل، كما تخطت الخدمات الرقمية التي تقدمها المؤسسة أكثر من 130 خدمة رقمية، في حين بلغ زوار الموقع الإلكتروني 26 مليون زائر، وبلغ عدد المسجلين الجدد في الموقع الإلكتروني 1.9 مليون عميل.