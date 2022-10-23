هيئة”النقل” تُوَقِّعُ اتفاقيات لتوطين أكثر من 13 ألف فرصة وظيفية لقائدي الحافلات والشاحنات

وقَّعت الهيئة العامة للنقل، ممثلة في وكيل الهيئة لتمكين النقل الدكتورة أميمة بامسق، عدداً من الاتفاقيات مع منشآت القطاع الخاص، المتخصصة في أنشطة النقل بالحافلات ونقل البضائع، وذلك بهدف دعم مبادرة توطين مهنتي “قائد حافلة” و”قائد شاحنة”، بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”.
وتسهم اتفاقيات دعم مبادرة توطين مهن “قائد حافلة” و”قائد شاحنة” في تحفيز المواطنين للعمل في قيادة مركبات النقل الثقيل، وتستهدف الهيئة العامة للنقل عبر هذه الاتفاقيات توطين أكثر من 10 آلاف فرصة وظيفية في نشاط نقل البضائع، وكذلك توطين أكثر من 3 آلاف فرصة وظيفة في نشاط النقل بالحافلات.
وتتمثل آلية الدعم المقدم للمستفيدين من المبادرة في دعم تكاليف تدريب القيادة والفحص الطبي، وكذلك دعم إصدار رخصة القيادة، ليصل مجموع الحوافز والدعم المقدم إلى 4 آلاف ريال لكل مستفيد مشارك في مبادرات الهيئة العامة للنقل تُقدم لمرة واحدة عند بداية التسجيل، كما سيتم تقديم دعم الأجور من صندوق “هدف” بنسبة 50% لمدة سنتين.
ويشمل الدعم العديد من الحوافز التشريعية والتنظيمية التي تسهم في تحفيز عمل السعوديين في المهن المستهدفة “قائد حافلة” و”قائد شاحنة”، وذلك لأهمية هذه المهن ودورها الحيوي في قطاع النقل والخدمات اللوجستية؛ بما يضمن تحقيق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية في تمكين الكفاءات الوطنية وتعزيز دورها في رفع جودة وكفاءة الخدمات المقدمة.
وفق “أخبار 24”.