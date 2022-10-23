الملك يوجه بإنابة وزير الخارجية للقمة العربية في الجزائر بعد توصية الفريق الطبي بتجنب سفر ولي العهد لمسافات طويلة

وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، برئاسة وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان لوفد المملكة المشارك بالقمة العربية في الجزائر، وذلك بعد أن أوصى الأطباء بتجنب ولي العهد الأمير محمد بن سلمان للسفر بالطائرات لمسافات طويلة دون توقف.
وأوضح بيان من الديوان الملكي أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز قد وجه بإنابة ولي العهد برئاسة وفد المملكة المشارك في القمة، إلا أن الفريق الطبي في العيادات الملكية أوصى بتجنبه السفر بالطائرات لمسافات طويلة دون توقف، وذلك لتجنب رضح الأذن الضغطي والتأثير على الأذن الوسطى، ما يعني تعذر زيارته للجزائر، أخذًا بالاعتبار طول مدة الرحلة في الذهاب والعودة خلال مدة لا تتجاوز 24 ساعة. وفق “أخبار 24”.
وأكد البيان أن خادم الحرمين الشريفين وجَّه وزير الخارجية لرئاسة وفد المملكة في القمة، مؤكدًا وقوف المملكة إلى جانب الجزائر ودعمها لكل ما من شأنه نجاح القمة.