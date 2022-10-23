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جديد المحليات > “موسم الرياض” يحدد مسارات الحركة المرورية في منطقة بوليفارد رياض سيتي
23/10/2022   10:42 م

“موسم الرياض” يحدد مسارات الحركة المرورية في منطقة بوليفارد رياض سيتي

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يخصص موسم الرياض عددًا من مسارات الحركة المرورية الخاصة بمنطقة بوليفارد رياض سيتي، والتي فتحت أبوابها أمام الزوار أمس (السبت).

وتشمل مسارات كبار الزوار، مسارًا يدخل فيه الزوار من طريق الأمير محمد بن سلمان ويخرجون من طريق الأمير تركي الأول، ومسارًا آخر يسمح بالدخول والخروج من طريق الأمير تركي الأول.

فيما تشمل مسارات الزوار مسارين يسمحان بالدخول من طريق سويد بن حارثة والخروج من طريق الأمير محمد بن سلمان، بالإضافة إلى مسار ثالث بمدخلين على طريق سويد بن حارثة وشارع الدوي ومخرجين على طريقي الأمير محمد بن سلمان والأمير تركي الأول. وفق “أخبار 24”.

وتشهد المنطقة تخصيص مواقف السيارات الإضافية على طريق الأمير فيصل بن عبدالرحمن.

“موسم الرياض” يحدد مسارات الحركة المرورية في منطقة بوليفارد رياض سيتي

جديد المحليات
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