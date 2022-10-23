وزير الصناعة: الإستراتيجية الوطنية للصناعة تحمل 3 رسائل.. وولي العهد وجّه بحل كل تحدياتها

دشن وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، اليوم (الأحد)، معرض إطلاق الاستراتيجية الوطنية للصناعة في مركز الملك عبد الله للدراسات والبحوث البترولية (كابسارك)؛ وذلك بحضور عدد من المسؤولين وصناع القرار وقادة القطاع الخاص الصناعي في المملكة.
وأكد الخريف، خلال كلمته بعد تدشين المعرض الذي يستقبل زواره على مدى 3 أيام، أن الإستراتيجية الوطنية للصناعة تحمل في طياتها 3 رسائل؛ أولاها أنها إستراتيجية وطنية بكل ما تحمله الكلمة من معنى، وأنها إستراتيجية للباحثين عن فرص العمل وللمبدعين، وتتمثل الرسالة الثانية في أن هذه الاستراتيجية صُممت من قبل أصحاب المصلحة في القطاع الحكومي بالشراكة مع القطاع الخاص، وتقاطعت مع 20 استراتيجية وطنية أخرى لضمان الانطلاقة القوية.
وذكر أن الرسالة الثالثة للإستراتيجية تتمثل في كونها واقعية وفعلية، مشيرًا إلى أنه مهما كانت أرقامها كبيرة فإنها أخذت بعين الاعتبار كيفية تحقيق كل قطاع أو مشروع الفائدة المرجوة منه.
وأضاف أن الإستراتيجية الوطنية للصناعة تعمل على تمهيد الطريق أمام القطاع الخاص، بالتكامل مع جميع الهيئات واللجان في منظومة الصناعة والجهات الحكومية الأخرى لتنفيذها، موضحاً أن مستهدفات الإستراتيجية ستقفز بالصادرات السعودية غير النفطية إلى 557 مليار ريال في 2030، والوصول بها إلى 890 مليار ريال في عام 2035.
وأشار إلى أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان قد أكد خلال لقاءات سابقة مع عدد من الصناعيين بحل كل التحديات التي تواجه الصناعة، وتوفير كافة الممكّنات اللازمة لنموها، مبيّناً أن التقنية اليوم باتت تحل محل اليد العاملة محدودة المهارات، الأمر الذي يعتبر من من التطورات التي يمكن أن تكون من أهم المقومات في المملكة، خاصة أن اليد العاملة السعودية لن تتأثر بهذه التقنية.
وأبان أن كل هذه المتغيرات ستخلق فرصاً كبيرة للصناعة في المملكة، مؤكدًا أن الاستراتيجية الوطنية للصناعة موجهة إلى المبدعين في المملكة من أجل تطوير المنتجات الوطنية والتقنيات ذات الجودة العالية. وفق “أخبار 24”.
وتضمن معرض إطلاق الإستراتيجية الوطنية للصناعة لوحات تفاعلية، تتناول 12 قطاعاً صناعياً استراتيجياً؛ تشمل صناعات الطيران، السيارات، البحرية، الطاقة المتجددة، الكيماويات، الآلات والمعدات، الأجهزة الطبية وصناعة الأدوية، الأغذية، مواد البناء والصناعات التعدينية، والصناعات العسكرية.
#وزير_الصناعة: #ولي_العهد مستمع جيد للصناعيين من الدرجة الأولى وتبنى الحلول التي قدمها المختصون لمشاكل #الصناعة#الاستراتيجية_الوطنية_للصناعة #وطن_يصنع #AnIndustrialNationhttps://t.co/mNFKt4Crvf pic.twitter.com/xacmOW56ir
— أخبار 24 (@Akhbaar24) October 23, 2022
#وزير_الصناعة: ابتداء من العام المقبل تطبيق نظام المحتوى المحلي على #الشركات التي تملكها الدولة#الاستراتيجية_الوطنية_للصناعة #وطن_يصنع #AnIndustrialNationhttps://t.co/sGGwCWsWiV pic.twitter.com/EMKCpUfDMO
— أخبار 24 (@Akhbaar24) October 23, 2022