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جديد المحليات > “التجارة” تنفذ 36 ألف قراءة لرصد أسعار السلع والمنتجات بجميع مناطق المملكة
23/10/2022   10:42 م

“التجارة” تنفذ 36 ألف قراءة لرصد أسعار السلع والمنتجات بجميع مناطق المملكة

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نفذت الفرق الرقابية لوزارة التجارة أكثر من 36 ألف قراءة لرصد أسعار السلع والمنتجات في منافذ البيع في جميع مناطق المملكة خلال الأسبوع الماضي.

جاء ذلك في إطار الجولات الرقابية التي تجاوز عددها 16 ألف جولة، وشملت منافذ البيع والأسواق التجارية والمستودعات والمخازن للوقوف على السلع والمنتجات، والتحقق من امتثال المنشآت بأنظمة الوزارة.

وبلغ إجمالي السلع والمنتجات التي تخضع لعملية الرصد 280 سلعةً ومنتجاً، تُرصَد عبر برنامج إلكتروني بواسطة مراقبي الوزارة في جميع مناطق المملكة، وذلك لمتابعة مستويات الأسعار، واتخاذ الإجراءات الفورية في حال وجود مخالفات تجارية. وفق “أخبار 24”.

“التجارة” تنفذ 36 ألف قراءة لرصد أسعار السلع والمنتجات بجميع مناطق المملكة

جديد المحليات
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