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رياضة > الكشف عن مواعيد “مؤجلات” الأهلي في دوري يلو
23/10/2022   10:41 م

الكشف عن مواعيد “مؤجلات” الأهلي في دوري يلو

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أعلنت لجنة المسابقات بدوري يلو للدرجة الأولى، مواعيد مباريات الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي “المؤجلة”، بسبب انضمام عدد من لاعبيه إلى المنتخب الأول، لخوض معسكر أبو ظبي استعدادا لكأس العالم 2022.

وتقرر تأجيل مباريات الأهلي خلال الجولات (9-10-11-12)؛ وذلك بسبب انضمام محمد الربيعي الحارس، وهيثم عسيري المهاجم إلى صفوف المنتخب الوطني.

ويخوض الأهلي 3 من مبارياته المؤجلة في “دوري يلو” لأندية الدرجة الأولى خلال ديسمبر المقبل، فيما يلعب الرابعة في منتصف يناير المقبل.

ويلعب الأهلي أولى مبارياته المؤجلة أمام الجبلين في الـ11 من ديسمبر المقبل ضمن الجولة العاشرة، وبعدها يواجه العين في الـ16 من ديسمبر ضمن الجولة 11.

فيما ستكون مواجهة الساحل المؤجلة من الجولة 12 في الـ31 من ديسمبر المقبل، على أن يختتم مؤجلاته بلقاء الفيصلي في الـ14 من يناير المقبل. وفق “أخبار 24”.

ويحتل فريق الأهلي المركز الثالث في سلم ترتيب دوري يلو برصيد 15 نقطة، بعد مرور 8 جولات متأخرًا بفارق 4 نقاط عن الفيصلي المتصدر.

الكشف عن مواعيد “مؤجلات” الأهلي في دوري يلو

رياضة
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