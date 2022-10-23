“حقوق الإنسان” تبرز جهود وإصلاحات التشريعية المتوالية التي تبنتها المملكة

أبرزت رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتورة هلا التويجري الجهود التي قامت بها المملكة في مجال حقوق الإنسان، والإصلاحات التشريعية المتوالية التي تبنتها في هذا المجال وتعزيزها مبدأي العدل والمساواة.
وأكدت خلال لقائها في الرياض بفريق عمل الشرق الأوسط والخليج التابع للمجلس الأوروبي برئاسة الدكتور تيل بلوم، وكالن ميتري، أن المملكة حققت قفزات نوعية في مختلف مجالات حقوق الإنسان تجسيداً لرؤية 2030 التي اتخذت من الإنسان محوراً للتنمية. وفق “أخبار 24”.
ونوهت إلى أن التطورات التي تقوم بها المملكة تستهدف رفع جودة الحياة، والعناية بمختلف فئات المجتمع، وتمكين المرأة لتكون شريكاً أساسياً في التنمية، إلى جانب حماية حقوق الطفل وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، ومكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، وتطوير منظومة التشريعات المتخصصة.