المملكة تقدم دعماً بقيمة 27 مليون دولار لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين

سلم سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن نايف السديري، اليوم (الأحد)، المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) فيليب لازاريني، شيكاً بقيمة 27 مليون دولار أمريكي لدعم برامج الوكالة وعملياتها في المنطقة.
وأكد السديري أن المملكة بتوجيه من القيادة الرشيدة حريصة على دعم ميزانية وكالة (الأونروا)؛ لتمكينها من الوفاء بالتزاماتها المالية لتحسين الخدمات المعيشية والتعليمية والعلاجية للاجئين الفلسطينيين، إضافة إلى ما تقدمه من مساعدات للشعب الفلسطيني عبر القنوات الرسمية المعتمدة.
وبيّن أن إجمالي الدعم السعودي الموجه لفلسطين منذ عام 1999 أكثر من 5.2 مليار دولار بما فيها دعم ميزانيات السلطة الوطنية الفلسطينية، ودعم مباشر لعدد من قطاعات البنية التحتية والصحة والتعليم والأمن الغذائي والزراعي والحكومة والمجتمع المدني الفلسطيني والمياه والإصلاح البيئي. وفق “أخبار 24”.
من جهته، ثمن المفوض العام للوكالة، دعم المملكة، الذي يمكنها من مواصلة عملياتها في المنطقة، ويعكس الالتزام المتجدد من المملكة تجاه الأونروا، مشيراً إلى أن سخاء المملكة طويل الأمد تجاه لاجئي فلسطين.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي نظمته السفارة، بحضور رئيس دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينية أحمد أبو هولين، ورئيس لجنة فلسطين في مجلس الأعيان الأردني نايف القاضي، وعدد من النواب والسياسيين والإعلاميين.