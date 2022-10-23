رينارد: سأتعلم البولندية قبل كأس العالم 2022.. ورفضت عودة عبدالله المعيوف

كشف المدير الفني للمنتخب الوطني السعودي، الفرنسي هيرفي رينارد، اليوم الأحد، عن آخر استعدادات المنتخب قبل كأس العالم “قطر 2022”.
وشارك “رينارد” في المؤتمر الفني الأول الذي يقيمه الاتحاد السعودي لكرة القدم بمشاركة مدربي المنتخبات الوطنية ونخبة من مدربي كرة القدم العالميين، بكلمة مسجلة تحدث خلالها عن مختلف الجوانب التي تهم الجماهير السعودية قبل كأس العالم.
وقال رينارد إنه متحمس جدًا لكأس العالم ولمواجهة الأرجنتين وكذلك اللعب ضد نجم كبير بحجم البولندي “روبرت ليفاندوفيسكي”، قائلًا إنه سيتعلم اللغة البولندية قبل المونديال من أجل هذا الحدث في إشارة لمواجهة نجم برشلونة.
ووعد “رينارد” الجماهير السعودية بالعمل على إسعادها في كأس العالم، لافتًا إلى أنه يعلم بأن جمهور كبير سوف يحضر من المملكة لدعم “الأخضر”.
وأشار المدرب الفرنسي إلى تفهمه عدم رضا بعض الجماهير عن اختياراته الفنية، مؤكدًا على أنه يراعي في اختياراته ضم اللاعبين الذين يساهمون في ظهور المنتخب بصورة أكثر تنظيمًا داخل الملعب.
وحول هذا الأمر أكد رينارد قناعته بعدم اختيار حارس الهلال، عبدالله المعيوف، لقائمة المنتخب، على الرغم من كونه الحارس المحلي الوحيد الذي يلعب بشكل أساسي في الدوري، على حد قوله. وفق “أخبار 24”.
وعن تقييمه للدوري السعودي للمحترفين، أكد رينارد أنه قوي جدًا ومستواه يرتفع كل موسم وبشكل ملحوظ، كونه يضم العديد من الفرق القوية في مقدمتها الهلال بطل آسيا وأيضًا النصر، والشباب والاتحاد.
يذكر أن المنتخب السعودي يحل في المجموعة الثالثة بالمونديال رفقة منتخبات الأرجنتين وبولندا والمكسيك، حيث يستهل مشواره بمواجهة “راقصي التانغو” يوم 22 نوفمبر المقبل، فيما يواجه بولندا والمكسيك يومي 26 و30 من الشهر ذاته على الترتيب.