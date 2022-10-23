تقديراً لمسيرته الرياضية.. أمانة الشرقية تطلق اسم الراحل عبد الله الدبل على شارع بالدمام

أطلقت أمانة المنطقة الشرقية، اسم الرياضي الراحل عبدالله الدبل على أحد شوارع حي المزروعية بالدمام، تقديرا لما قدمه من مسيرة عطاء طوال حياته، وتمثيله المشرف للمملكة في المحافل الرياضية.
ويعد عبدالله الدبل من العلامات البارزة في الرياضة السعودية، حيث سبق له أن تولى رئاسة نادي الاتفاق، إلى جانب حضوره الفاعل في عضوية الاتحاد السعودي لكرة القدم، وتوليه رئاسة العديد من اللجان، وكذلك العضوية التنفيذية ثم الشرفية في الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”.
وحصل الدبل على عضوية مجلس إدارة الاتحاد العربي لكرة القدم، كما شغلّ منصب رئيس لجنة الدورات والمسابقات بالاتحاد من عام 1997 إلى 2002، وعضو اللجنة التنفيذية للاتحاد، وعضو لجنة الأمور المستعجلة وعضو اللجنة المنظمة لنهائيات أمم آسيا ورئيس اللجنة المنظمة لبطولة كأس الأندية الآسيوية، وعضو اللجنة المنظمة لبطولة كأس آسيا 2007م.
وُلد الراحل في عام 1372 ببلدة الجفر في محافظة الأحساء، وهو أحد رجال الأعمال الناجحين في المنطقة الشرقية؛ حيث تخرج في كلية التجارة بجامعة الملك سعود بالرياض عام 1395هـ، ثم عُين معيداً بالجامعة، وابتعث قبل ذلك لدراسة الماجستير والدكتوراه إلا أنه لم يستمر وعاد للمملكة لوفاة والده. وفق “أخبار 24”.
وتوفي عبدالله الدبل يوم السبت الموافق 27 / 1 / 2007 في أبوظبي، خلال مشاركته مع الوفد السعودي المشارك في بطولة كرة القدم ”خليجي 18″، إثر نوبة قلبية أصابته بعد نهاية مباراة السعودية والإمارات في نصف نهائي البطولة.