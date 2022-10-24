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جديد المحليات > طقس اليوم.. سحب ممطرة مع رياح معيقة للرؤية بعدة مناطق ودرجات حرارة معتدلة بمعظم البلاد
24/10/2022   8:38 ص

طقس اليوم.. سحب ممطرة مع رياح معيقة للرؤية بعدة مناطق ودرجات حرارة معتدلة بمعظم البلاد

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أصدر المركز الوطني للأرصاد تقريره اليومي عن حالة الطقس المتوقعة اليوم (الإثنين) على مختلف مناطق المملكة.

وأوضح التقرير أن الفرصة لا تزال مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الجوف والحدود الشمالية، وعلى أجزاء من مرتفعات جازان وعسير والباحة، قد تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة الجنوبية.

وأشار إلى أن درجات الحرارة المتوقعة على عدد من المدن ستكون كالتالي: (37 درجة بمكة المكرمة والدمام، و36 درجة بالمدينة المنورة، و34 درجة بالرياض، و35 درجة في جدة، و25 درجة في أبها). وفق “أخبار 24”.

طقس اليوم.. سحب ممطرة مع رياح معيقة للرؤية بعدة مناطق ودرجات حرارة معتدلة بمعظم البلاد

جديد المحليات
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