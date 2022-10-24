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جديد المحليات > “الصحة الخليجي”: 5 علامات تشير لاحتياج كبار السن لاستشارة طبية
24/10/2022   8:37 ص

“الصحة الخليجي”: 5 علامات تشير لاحتياج كبار السن لاستشارة طبية

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أبرز مجلس الصحة لدول مجلس التعاون الخليجي، 5 علامات يجب الانتباه لها كونها تشير إلى احتياج كبار السن لاستشارة طبية.

وأوضح المجلس، أن تلك العلامات تتضمن تغيراً ملحوظاً في الشهية بتناول كميات أقل أو أكثر من الطعام، أو يصبح غير مهتم للأكل، وفقدان الصبر وعدم التحمل، فيمكن أن يكون سريع الغضب بسبب شعوره بسوء فهمه، أو استبعاده من القرارات، والنوم بدون راحة حيث تشير الدراسات إلى أن الشعور بالوحدة قد يؤثر على أنماط النوم ويؤدي إلى الأرق.

ونوه إلى أن العلامات تشمل زيادة الوقت الذي يقضيه في المنزل بمفرده إذا كان كبير السن يفضل البقاء في المنزل دون الجلوس مع الأهل فقد يكون ذلك علامة تحذيرية من الوحدة، وكذلك التردد وعدم طلب المساعدة من الآخرين خاصة أن الشعور بفقدان الإحساس بالروابط والعلاقات مع الآخرين يولد لديهم انعدام الثقة بالآخرين.

الصحة الخليجي

وفق “أخبار 24”.

“الصحة الخليجي”: 5 علامات تشير لاحتياج كبار السن لاستشارة طبية

جديد المحليات
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