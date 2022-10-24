نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > وزير “الاستثمار”: المملكة تمتلك العديد من المزايا التي تؤهلها لأن تكون مركزًا عالميًا لسلاسل الإمداد
24/10/2022   8:37 ص

وزير “الاستثمار”: المملكة تمتلك العديد من المزايا التي تؤهلها لأن تكون مركزًا عالميًا لسلاسل الإمداد

+ = -
547

أكد وزير الاستثمار خالد الفالح أن المبادرة الوطنية لسلاسل الإمداد العالمية ستعمل على زيادة إسهام المملكة الإقليمي والعالمي في تيسير التجارة العالمية وتعزيز قدرة الاقتصادات على التعافي خلال الأزمات العالمية.

وأضاف أن المملكة تمتلك العديد من المزايا التنافسية التي تؤهلها لأن تكون مركزاً عالمياً لسلاسل الإمداد، حيث يُعد اقتصاد المملكة الأكبر على مستوى الشرق الأوسط، وأحد أكبر عشرين اقتصاداً في العالم وأسرعها نمواً، كما تمتلك المملكة أكبر قاعدة صناعية في المنطقة، وثروات بشرية وطبيعية كبيرة، إضافة إلى موقعها الإستراتيجي الذي يتوسط 3 قارات.

وأشارت إلى أن المملكة خلال السنوات القليلة الماضية سعت إلى تعزيز وتطوير بيئة الاستثمار، وتسهيل ممارسة الأعمال في المملكة؛ من خلال توفير منظومة أعمال متكاملة وفق أفضل الممارسات العالمية، تشمل كل النواحي التشريعية والتنظيمية والإجرائية. وفق “أخبار 24”.

وأضاف وزير الاستثمار أن المبادرة الوطنية لسلاسل الإمداد العالمية تستهدف جذب سلاسل الإمداد، في العديد من القطاعات الاستثمارية، منها: الصناعات المتقدمة، والصناعات العسكرية، والصناعات البحرية، وصناعة الطيران، والسيارات وغيرها، بالاعتماد على 4 مبادئ، تتمثل في تحقيق الاستدامة ومواجهة تغير المناخ، وتنويع مصادر الإمداد العالمية، وتمكين الصناعات المستقبلية، وتبنِّي أساليب التصنيع المتقدمة.

وأبان أن للمبادرة مستهدفاتٍ عاليةً، منها جذب استثمارات تبلغ نحو 40 مليار ريال خلال السنتين الأولى من الإطلاق، وخصصت ميزانية للحوافز المالية وغير المالية تبلغ نحو 10 مليارات ريال سعودي لنفس الفترة.

وزير “الاستثمار”: المملكة تمتلك العديد من المزايا التي تؤهلها لأن تكون مركزًا عالميًا لسلاسل الإمداد

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885233352.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.