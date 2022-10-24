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جديد المحليات > مستجدات “كورونا”.. ارتفاع الإصابات الجديدة والوفيات والحالات الحرجة
24/10/2022   1:35 م

مستجدات “كورونا”.. ارتفاع الإصابات الجديدة والوفيات والحالات الحرجة

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أظهرت إحصائيات وزارة الصحة اليوم (الإثنين)، ارتفاعا في الإصابات الجديدة والوفيات والحالات الحرجة والتعافي خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضحت الإحصائيات، تسجيل 310 حالات إصابة جديدة اليوم، بارتفاع قدره 132 حالة عن المسجلة يوم أمس، ليرتفع إجمالي الحالات المسجلة إلى 820644 إصابة بالفيروس.

وأبانت أن حالات التعافي من الفيروس شهدت ارتفاعا، إذ سجلت 245 حالة فقط، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 806919 حالة.

ونبهت إلى ارتفاع معدل الوفيات، إذ سُجلت حالتا وفاة جديدتان خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي الوفيات نتيجة الفيروس في المملكة إلى 9395 حالة وفاة. وفق “أخبار 24”.

وأشارت إلى ارتفاع معدل الحالات الحرجة، إذ دخلت 6 حالات جديدة غرفة العناية المركزة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الحالات الحرجة إلى 62 حالة.

مستجدات “كورونا”.. ارتفاع الإصابات الجديدة والوفيات والحالات الحرجة

جديد المحليات
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