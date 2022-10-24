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جديد المحليات > “التجارة” تحث على تقديم خصومات على المنتجات التي تدعم تشجيع الأخضر في المونديال
24/10/2022   1:35 م

“التجارة” تحث على تقديم خصومات على المنتجات التي تدعم تشجيع الأخضر في المونديال

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حثت وزارة التجارة على تقديم خصومات على المنتجات التي تدعم تشجيع المنتخب الوطني لكرة القدم أثناء مبارياته في نهائيات كأس العالم 2022م، التي ستقام في قطر بدءًا من الشهر المقبل.

وشددت الوزارة، في تعميم لها، على تضافر الجهود من خلال تعميم الهوية الموحدة للحملة الوطنية لدعم المنتخب الوطني على الأسواق والمعارض التجارية والمطاعم، ودعم المنتخب على الشاشات واللوحات الإعلانية.

كما دعت الوزارة إلى تعميم التسجيل الخاص بالمنتخب على الأسواق والمراكز التجارية، ودعم الوسم الخاص بالمشاركة في منصات التواصل الاجتماعي، وذلك تماشيا مع الحملة الوطنية لدعم الأخضر في المونديال التي أعلنتها وزارة الرياضة بالتعاون مع الاتحاد السعودي لكرة القدم.وفق “أخبار 24”.

“التجارة” تحث على تقديم خصومات على المنتجات التي تدعم تشجيع الأخضر في المونديال

جديد المحليات
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