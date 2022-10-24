“الحبوب”: الانتهاء من ترسية الدفعة الخامسة من القمح المستورد بكمية تجاوزت 500 ألف طن

أعلنت المؤسسة العامة للحبوب الانتهاء من إجراءات ترسية الدفعة الخامسة من القمح المستورد لهذا العام (2022م) بكمية 566 ألف طن للتوريد من مناشئ ،الاتحاد الأوروبي، وأمريكا الشمالية والجنوبية، وأستراليا، والبحر الأسود.
وأوضح محافظ المؤسسة أحمد بن عبدالعزيز الفارس أن استقبال موانئ المملكة بواخر القمح المتعاقد عليها وفق جداول التوريد المعتمدة مستمر، مشيرا إلى أن التعاقد على هذه الدفعة يأتي في إطار تعزيز المخزون الاستراتيجي من القمح والحفاظ عليه عند المستويات الآمنة وتلبية كافة احتياجات شركات المطاحن من القمح.
وأضاف الفارس، أن فترة وصول الدفعة الخامسة المتعاقد عليها ستكون خلال الفترة (مارس – أبريل 2023م) بواقع 9 بواخر، موزعة على 3 بواخر لميناء جدة الإسلامي بكمية 195 ألف طن، وعدد 3 بواخر لميناء ينبع التجاري بكمية 191 ألف طن، وعدد 2 باخرة لميناء الملك عبدالعزيز بالدمام بكمية 125 ألف طن، وعدد باخرة واحدة لميناء جازان بكمية 55 ألف طن.
وأشار إلى أنه تقدمت للمنافسة 10 شركات عالمية مؤهلة ومتخصصة في تجارة الحبوب على الكمية المطلوبة، وتم الترسية على 4 شركات منها كانت عروضها مطابقة للمواصفات والأقل سعرا للشحنات المطلوبة.
ونوه إلى أن موعد إغلاق موسم شراء القمح المحلي من المزارعين للموسم الزراعي الحالي سيكون نهاية دوام يوم الخميس 2/4/1444هـ الموافق 27/10/2022م، حيث تم استلام كمية 536 ألف طن حتى تاريخه، وذلك في إطار خطة المؤسسة لتنويع مصادر شراء القمح وتعزيز المخزونات الاستراتيجية منه.
وفق “أخبار 24”.