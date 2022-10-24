“بعد إعلان تحديثها” .. تعرف على شروط وخطوات تقديم بلاغ انقطاع العامل عن العمل

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الدليل الإجرائي للضوابط والإجراءات الخاصة بانقطاع العامل عن العمل في منشآت القطاع الخاص.
وأوضح الدليل الإجرائي الشروط التي يتم في إطارها تقديم مثل هذه النوعية من البلاغات، وفيما يلي ما ذكرته الوزارة في الدليل الإجرائي:-
شروط تحويل بلاغات التغيب إلى بلاغ انقطاع عن العمل
أكدت الوزارة أنه يمكن تحويل بلاغات التغيب إلى خدمة انقطاع عن العمل بالنسبة للعامل الذي لا يوجد لديه عقد عمل موثق، على أن يتم إغلاق جميع الخدمات المساندة لبلاغات التغيب في الخدمات الإلكترونية.
وأضافت أنه يمكن لصاحب العمل أو من ينوب عنه تقديم بلاغ الانقطاع عن العمل، بشرط أن يكون العامل وافداً، وألا يكون للعامل عقد مسجل في منصة قوى، وأن تكون رخصة العمل الخاصة بالعامل سارية المفعول بحد أدنى 60 يوما “متغير”، وأن تكون حالة العامل على رأس العمل، وأن تكون المنشأة قائمة، منوهة بأن الخدمة متاحة لجميع نطاقات المنشآت.
خطوات تقديم بلاغ انقطاع العامل عن العمل
أولا : يقوم صاحب العمل أو من ينوب عنه باختيار سبب إنهاء العلاقة التعاقدية عند تغيب العامل دون سبب مشروع، وذلك حال كان التغيب لأكثر من 30 يوما منقطعة خلال السنة الواحدة أو أكثر من 15 يوما بشكل متتالٍ.
ثانياً: يقوم النظام بإرسال إشعار إلى أصحاب العلاقة، مع منح فترة سماح للعامل 60 يوما “متغير” تبدأ من تقديم بلاغ الانقطاع عن العمل.
ثالثاً : يسمح النظام للعامل بطلب الانتقال إلى منشأه أخرى خلال الفترة المحددة إذا مضى على دخوله المملكة أكثر من سنة أو إصدار تأشيرة خروج نهائي خلال الفترة المحددة
رابعاً: يتوقف ارتباط بيانات العامل الوافد بتلك المنشأة ولا يتم احتسابه في نطاقات.
خامساً: تكون حالة العامل منقطعا عن العمل في أنظمة الوزارة.
وأكد الدليل الإجرائي أن تقديم طلب انقطاع عن العمل سيتم بناء عليه استبعاد العامل من بيانات المنشأة ولن تتمكن المنشأة من التراجع، وسيتاح للعامل نقل خدماته لمنشأة أخرى في حال رغبته خلال 60 يوما أو الخروج النهائي، ولا يخل ذلك بحق المنشأة في مطالبة العامل أمام الجهات القضائية.
خطوات طلب انتقال العامل إلى منشأة جديدة
يقوم صاحب العمل الجديد بطلب نقل الخدمة للعامل الوافد، بعدها يقوم العامل الوافد بالموافقة على طلب النقل، ثم تعتمد الوزارة طلب نقل الخدمة، ثم تقوم وزارة الداخلية بنقل الخدمات، وحينها سيتم نقل العامل الوافد إلى منشأة أخرى خلال فترة السماح.
وأوضح دليل الإجراءات خطوات نقل خدمات العامل، ويكون ذلك بالدخول على منصة قوى واختيار خدمة نقل عامل، وإدخال بيانات العامل بدلالة رقم الهوية، وعند إدخال الرقم التعريفي للعامل يتم استرجاع كامل بياناته، ثم اختیار خيار نقل العامل، يليه إظهار تعهد بالموافقة على النقل وتسديد رسوم العامل المتأخرة في حالة وجودها بعد إتمام عملية النقل، وبعد الموافقة يتم إرسال طلب رفع بلاغ تغیب.
وأبان الدليل أنه بعد الرد بنجاح رفع بلاغ التغيب يتم إرسال طلب نقل خدمة العامل للأنظمة الحكومية الأخرى، ثم إشعار صاحب العمل الجديد باستكمال إجراءات النقل في الجوازات، وبعد الرد بإتمام عملية النقل بالجوازات تعكس عملية نقل العامل إلى المنشأة الجديدة، ويتم تمييز العمالة التي تم إلغاء بلاغ التغيب لهم لغرض النقل وذلك بهدف تحميل كافة الرسوم المتأخرة لرخص العمل المقابل المالي على صاحب العمل الجديد.
آلية نقل العمالة لصاحب عمل جديد
يمكن لصاحب العمل الجديد نقل عامل إليه بدون موافقة صاحب العمل السابق وفقا لمبادرة نقل العمالة الذين لديهم بلاغ تغيب بناء على الضوابط التالية :
1- أن تكون حالة العامل “متغيب” عن العمل.
2- تاريخ بلاغ التغيب قبل تاريخ إطلاق المبادرة.
3- يسمح بتكرار طلب النقل مرتين فقط كحد أقصی.
4- يظهر إشعار لصاحب العمل الجديد بإجمالي قيمة رسوم المقابل المالي المتأخرة للموافقة.
5- الموافقة على تسديد الرسوم المتأخرة وإرسال طلب رفع بلاغ التغيب للأنظمة الحكومية المرتبطة بالإجراء.
6- يرسل الطلب للأنظمة الحكومية الأخرى لإتمام عملية النقل.
7- إشعار صاحب العمل الجديد باستكمال إجراءات نقل العامل لدى الجهة الحكومية المرتبطة بالإجراء.
8- بعد استكمال إجراءات النقل لدى الأنظمة الحكومية المرتبطة بالإجراء ،الرد بإتمام عملية النقل يتم عكس عملية النقل إلى المنشأة الجديدة ضمن بيانات وزارة الموارد البشرية والتنمية.
9- في حالة عدم الرد بإتمام النقل خلال 15 يوماً أو تم الرفض من قبل مركز العلومات الوطني يتم رفع طلب بلاغ تغيب على العامل وإلغاء طلب النقل المقدم من صاحب العمل الجديد.
10- يتم تمييز العماله التي تم إلغاء بلاغ التغيب لغرض نقلها؛ وذلك بهدف تحميل كافة الرسوم المتأخرة لرخص العمل والمقابل المالي على صاحب العمل الجديد.
وعند رفض طلب النقل من قبل المركز الوطني يتم إلغاء طلب النقل وإرسال طلب بلاغ تغيب ليتم إعادة حالة العامل إلى متغيب عن العمل، وفي حال لم يتم استلام رد من قبل الجهة الحكومية المرتبطة بنتيجة طلب النقل يتم إلغاء طلب النقل، وإرسال طلب بلاغ تغيب ليتم إعادة حالة العامل إلى متغيب عن العمل. وفق “أخبار 24”.
إصدار تأشيرة خروج نهائي
يجوز للعامل الوافد – خلال 60 يوما من تاريخ تقديم صاحب العمل بلاغ انقطاعه عن العمل- إصدار تأشيرة خروج نهائي، وستقوم بعدها وزارة الداخلية باعتماد إصدار التأشيرة، وحينها سيتم تسجيل الخروج النهائي للعامل الوافد خلال فترة السماح.
ماذا يحدث للعامل بعد انتهاء مهلة السماح؟
في حال انتهاء مهلة السماح 60 يوما ولم يتقدم العامل بإصدار تأشيرة الخروج النهائي أو نقل خدماته لمنشأة أخرى أو لم ينه إجراءات انتقاله للمنشأة الجديدة فإن حالته ستكون “متغيب عن العمل” في أنظمة الوزارة، أما إذا انتهت فترة السماح وتخلف العامل الوافد عن المغادرة بعد إصدار تأشيرة الخروج النهائي فإن حالته ستكون “منقطع عن العمل” في أنظمة الوزارة.