نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > باستخدام تقنية الكتل.. “الاتصالات” تطلق نظاماً لحماية المرسلين من عمليات الاحتيال
24/10/2022   1:34 م

باستخدام تقنية الكتل.. “الاتصالات” تطلق نظاماً لحماية المرسلين من عمليات الاحتيال

+ = -
495

أعلنت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات إطلاق نظام إدارة أسماء المرسلين باستخدام تقنية سلسلة الكتل “Blockchain” الذي يهدف إلى الحد من عمليات الاحتيال، ورفع مستوى موثوقية الرسائل النصية.

وأبانت الهيئة على هامش أعمال منتدى التقنية الرقمية 2022، أن النظام سينعكس أثره على 34 ألف اسم مرسل موثوق، كما يؤدي لانخفاض الأعباء التشغيلية لمقدمي الخدمات بنسبة 66%، وكذلك انخفاض في الوقت المستغرق لمعالجة الطلبات بنسبة 60%، إضافة إلى استفادة 20 ألف جهة حكومية وخاصة من النظام.

وأفادت أن إدارة أسماء المرسلين باستخدام تقنية سلسلة الكتل “Blockchain” سيخدم 46 مليون اشتراك في خدمات الاتصالات المتنقلة، كما سيلبي تطلعات 25 مقدم خدمة للرسائل النصية القصيرة الجماعية المحلية.

هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات

وفق “أخبار 24”.

باستخدام تقنية الكتل.. “الاتصالات” تطلق نظاماً لحماية المرسلين من عمليات الاحتيال

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885233395.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.