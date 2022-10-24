باستخدام تقنية الكتل.. “الاتصالات” تطلق نظاماً لحماية المرسلين من عمليات الاحتيال

أعلنت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات إطلاق نظام إدارة أسماء المرسلين باستخدام تقنية سلسلة الكتل “Blockchain” الذي يهدف إلى الحد من عمليات الاحتيال، ورفع مستوى موثوقية الرسائل النصية.
وأبانت الهيئة على هامش أعمال منتدى التقنية الرقمية 2022، أن النظام سينعكس أثره على 34 ألف اسم مرسل موثوق، كما يؤدي لانخفاض الأعباء التشغيلية لمقدمي الخدمات بنسبة 66%، وكذلك انخفاض في الوقت المستغرق لمعالجة الطلبات بنسبة 60%، إضافة إلى استفادة 20 ألف جهة حكومية وخاصة من النظام.
وأفادت أن إدارة أسماء المرسلين باستخدام تقنية سلسلة الكتل “Blockchain” سيخدم 46 مليون اشتراك في خدمات الاتصالات المتنقلة، كما سيلبي تطلعات 25 مقدم خدمة للرسائل النصية القصيرة الجماعية المحلية.
وفق “أخبار 24”.