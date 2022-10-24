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جديد المحليات > “المرئي والمسموع” ترصد 128 إعلانًا مخالفًا لـ94 فردًا على منصات التواصل
24/10/2022   1:34 م

“المرئي والمسموع” ترصد 128 إعلانًا مخالفًا لـ94 فردًا على منصات التواصل

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أعلنت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، اليوم (الإثنين)، رصد 128 إعلانًا مخالفًا لـ 94 فردًا مارسوا نشاط الإعلان دون الحصول على ترخيص تقديم الأفراد للمحتوى الإعلاني عبر منصات التواصل الاجتماعي “موثوق”.

وأبانت الهيئة أنها استدعت المعلنين المخالفين لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، مؤكدة استمرارها في رصد منصات التواصل لمتابعة مدى التزام المعلنين الأفراد بأنظمتها ولائحتها التنفيذية حرصًا منها على حماية حقوق المستهلكين والحد من الإعلانات المضللة. وفق “أخبار 24”.

وحثت الأفراد الذين يمارسون نشاط الإعلان بإصدار ترخيص موثوق، داعية المستهلكين إلى التعاون والإبلاغ عن المخالفين عبر مركز البلاغات 920004242 أو عبر خدمة نفذ.

ونبهت الهيئة بإمكانية التحقق من المرخصين من خلال الرابط المباشر لـ “موثوق” في منصة الخدمات الإعلامية “إعلام“.

“المرئي والمسموع” ترصد 128 إعلانًا مخالفًا لـ94 فردًا على منصات التواصل

جديد المحليات
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