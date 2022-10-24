“إنفاذ” يشرف على مزاد طيبة المستقبل العلني بالمدينة المنورة

أعلن مركز الإسناد والتصفية “إنفاذ”، مزاد مستقبل طيبة العلني لبيع عقار مميز ونوعي في المدينة المنورة.
ويقام المزاد حضوريًا يوم الأربعاء الموافق 26 أكتوبر 2022م على أرض خام سكنية تجارية تقع في المدينة المنورة، حيث تمتلك مقومات سياحية دينية وتطورًا عمرانيًا وثقافيًا وتنمويًا.
وتتميز الأرض بمساحةٍ كبيرة تبلغ 218,649 مترًا مربعًا وبموقعها بحي الحرة الشرقية بالمدينة المنورة حيث تقع بالقرب من طريق الملك عبدالله وطريق أُسيد بن كعب، وتبعد 10 كيلومترات مربعة فقط عن المسجد النبوي و6 كيلومترات فقط عن مسجد قباء. وفق “أخبار 24”.
ولمعرفة تفاصيل المزاد وشروط المشاركة يمكن الاطلاع على صفحة المزادات ببوابة المركز من خلال الرابط.