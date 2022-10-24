“صندوق الاستثمارات” يطلق شركة تطوير منتجات الحلال.. وهذه أهدافها

أعلن صندوق الاستثمارات العامة، اليوم (الإثنين)، إطلاق شركة تطوير منتجات الحلال، والتي تهدف إلى الاستثمار في تطوير وتوطين قطاع صناعة منتجات الحلال في المملكة.
وأوضح الصندوق أن الشركة ستعمل على رفع كفاءة منظومة القطاع محلياً والتصدير مستقبلاً للأسواق المختلفة حول العالم، ودعم تنمية المعرفة والابتكار في هذا القطاع الحيوي الهام.
ولفت إلى أن الشركة تهدف لتوحيد الجهود العالمية وجعل المملكة مركزاً عالمياً لمنظومة قطاع صناعة منتجات الحلال العالمية، كما تستهدف الشركة تمكين الشركات المحلية والمنشآت الصغيرة والمتوسطة من النمو والتوسع في أسواق قطاع صناعة منتجات الحلال العالمية.
وشملت أهداف الشركة توطين المعرفة والتقنية والابتكار لتطوير منتجات الحلال، ومن ضمنها المواد الغذائية ومستحضرات التجميل والصناعات الدوائية.
ونوه الصندوق بأن الشركة ستعمل على تطوير قطاع صناعة منتجات الحلال في المملكة، عبر الشراكة مع شركات رائدة في صناعة منتجات الحلال والأغذية على المستويين المحلي والعالمي، مما يساهم في استحداث العديد من الوظائف.
كما ستسهم الشركة في تعزيز الفرص الاستثمارية والاقتصادية للقطاع، وذلك عبر تقديم العديد من الخدمات والاستشارات المتخصصة، فضلا عن تمكين الشركة صندوق الاستثمارات العامة وشركاته التابعة من الحصول على العديد من فرص التعاون والاستثمار في أسواق القطاع العالمية. وفق “أخبار 24”.
يذكر أن تأسيس الشركة يأتي مع استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة التي تركز على تطوير وتمكين قدرات القطاعات الحيوية، ومن ضمنها قطاع السلع الاستهلاكية والتجزئة، وقطاع الأغذية والزراعة، والمساهمة في تنويع الاقتصاد ونمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.