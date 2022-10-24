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جديد المحليات > “الصحة” تعلن أسماء الشركات المؤهلة لتنفيذ مشروع برنامج الضمان الصحي
24/10/2022   1:33 م

“الصحة” تعلن أسماء الشركات المؤهلة لتنفيذ مشروع برنامج الضمان الصحي

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أعلنت وزارة الصحة اليوم (الإثنين)، ممثلة بمكتب تحقيق الرؤية، تأهل 9 شركات للتنافس على مشروع بناء قدرات تحليل البيانات وتشغيلها لبرنامج الضمان الصحي وشراء الخدمات.

وأوضحت الوزارة أن قائمة الشركات المؤهلة، تضمنت شركات، حلول السحابة للاتصالات وتقنية المعلومات (شركة شخص واحد)، وديلويت آند توش الشرق الأوسط المحدودة، ومجموعة الجرس السعودي، وفرع شركة ماكينزي آند كومباني إنك إنترناشيونال.

وشملت القائمة كذلك، شركة إيكيوفيا سوليوشنز العربية السعودية، وشركة إجادة للنظم المحدودة (شركة شخص واحد)، واكسنتشر السعودية المحدودة، ورثردي ليتل العربية السعودية، وشركه إم دي إس لأنظمه الحاسب الآلي (شركة شخص واحد). وفق “أخبار 24”.

“الصحة” تعلن أسماء الشركات المؤهلة لتنفيذ مشروع برنامج الضمان الصحي

جديد المحليات
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