“الربيعة” يعلن رفع القيود العمرية والشروط الصحية عن قدوم المعتمرين الإندونيسيين

أكد وزير الحج والعمرة، توفيق الربيعة، اليوم (الإثنين)، إلغاء كافة القيود العمرية والشروط الصحية بالنسبة للمعتمرين الإندونيسيين القادمين إلى المملكة.
وأضاف، في أول اجتماع له خلال زيارته الرسمية لإندونيسيا، أن منصة “نسك” وما تقدمه من خدمات إلكترونية أسهمت بشكل كبير وفاعل في زيادة أعداد المعتمرين القادمين إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة.
يذكر أن “الربيعة” ناقش خلال الزيارة عددًا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بمجالات العمل الإسلامي مع الجانب الإندونيسي، بما في ذلك تسهيل قدوم المعتمرين ضمن خدمات المنصّات الرقميّة، ومناقشة سبل التعاون بين الوزارة والجهات المسؤولة في إندونيسيا.
وأكد الوزير خلال زيارته على عمق العلاقات السعودية – الإندونيسية، مشيرًا إلى أن ذلك يحفز الجانبين على زيادة الحلول الرقمية تحت مظلة برنامج خدمة ضيوف الرحمن.
وفق “أخبار 24”.