فلكية جدة: الأربعاء المقبل غرة ربيع الآخر وفقًا للحسابات الفلكية

ذكرت الجمعية الفلكية بجدة، أنه وفقًا للحسابات الفلكية فإن غرة شهر ربيع الآخر ستكون يوم (الأربعاء) المقبل، إذ إن الشمس ستغرب من أفق مكة المكرمة يوم (الثلاثاء) عند الساعة 05:49 مساءً وفي ذلك الوقت سيكون القمر فوق الأفق على ارتفاع (0) درجة والزاوية التي تفصله عن الشمس “الاستطالة” (1) درجة وإضاءته (0.0 %) وسيغرب عند الساعة 05:55 مساءً بعد (6 دقائق) من غروب الشمس، وبذلك ستتحقق شروط دخول الشهر فلكياً.
وأشار رئيس الجمعية المهندس ماجد أبوزاهرة، إلى أن رصد القمر سيكون غير ممكن بسبب عمره الصغير ومده مكوثه القصيرة جدًا وقرصه بدون إضاءة، فيما ستكون رؤية الهلال واضحة في اليوم التالي بعد خروجه من منزلة المحاق، وابتعاده بمسافة كافية عن الشمس .
وأفاد أنه في يوم الأربعاء ستغرب الشمس من أفق مكة المكرمة عند الساعة 05:49 مساءً، وسيكون القمر فوق الأفق على ارتفاع (16) درجة والزاوية التي تفصله عن الشمس “الاستطالة” (14) درجة وإضاءته (1.6 %) وستكون رؤيته ممكنة بالعين المجردة وسيغرب عند الساعة 06:36 مساءً بعد (47 دقيقة) من غروب الشمس. وفق “أخبار 24”.
وأكد أبوزاهرة على أن ما ذكره هو توضيح للجانب العلمي فقط أما تحديد بداية الشهر فسيكون وفق ما سيصدر عن دائرة الأهلة بالمحكمة العليا .