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جديد المحليات > “الغذاء والدواء”: 4 عوامل تؤثر على نتائج أجهزة قياس الحرارة عن بعد
24/10/2022   4:58 م

“الغذاء والدواء”: 4 عوامل تؤثر على نتائج أجهزة قياس الحرارة عن بعد

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أوصت الهيئة العامة للغذاء والدواء بأهمية معرفة بعض الإرشادات، قبل استعمال أجهزة قياس الحرارة عن بعد، وذلك بهدف الحصول على قراءة صحيحة.

وأوضحت الهيئة أنه من ضمن العوامل التي تؤثر على دقة النتائج، المسافة بين الجهاز والجسم، ووضعية وزاوية الجهاز بالنسبة للجسم، ودرجة حرارة المكان والرطوبة، وثبات اليد أثناء القياس.

وأبانت أنه من مميزات تلك الأجهزة، أنها تقيس درجة الحرارة دون ملامسة الجسم، وهو ما يقلل من احتمالية نقل العدوى، كما أنها تعرض نتيجة القياس بطريقة أسرع، مع إمكانية فحص عدد كبير من الأشخاص خلال فترة قصيرة.وفق “أخبار 24”.

وأشارت إلى أنه وقبل استعمال تلك الأجهزة يجب التأكد من أن الشركة المسوقة حاصلة على إذن من الهيئة، كما أنه في حال الاشتباه في النتائج، يتم إعادة القياس عن طريق أجهزة القياس الرقمية عبر الفم.

“الغذاء والدواء”: 4 عوامل تؤثر على نتائج أجهزة قياس الحرارة عن بعد

جديد المحليات
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