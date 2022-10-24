بعد عامين من استخدامها.. عسيري: رغم انحسار كورونا بفضل اللقاحات هناك من يعتقد بوجود مؤامرة كونية

استعرض استشاري الأمراض المعدية بوزارة الصحة الدكتور عبدالله عسيري، تأثيرات استخدام اللقاحات في مواجهة فيروس كورونا المستجد بعد مضي عامين تقريباً على بدء استخدامه.
وأوضح أنه بعد إعطاء أكثر من 12 مليار جرعة، أسهمت هذه اللقاحات في إنقاذ ملايين الأرواح، وانحسار المرض الشديد في الدول التي حصنت سكانها باللقاحات، بالإضافة إلى ندرة المضاعفات مقارنة بالتداخلات الطبية الأخرى.
وأشار عسيري إلى أنه على الرغم من هذه النتائج التي استطاعت اللقاحات تحقيقها على مستوى مواجهة الجائحة؛ فإن لا يزال هناك من يعتقد بوجود مؤامرة كونية فيما يتعلق بالفيروس واللقاحات. وفق “أخبار 24”.