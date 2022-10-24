نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > بعد عامين من استخدامها.. عسيري: رغم انحسار كورونا بفضل اللقاحات هناك من يعتقد بوجود مؤامرة كونية
25/10/2022   2:30 ص

بعد عامين من استخدامها.. عسيري: رغم انحسار كورونا بفضل اللقاحات هناك من يعتقد بوجود مؤامرة كونية

+ = -
677

استعرض استشاري الأمراض المعدية بوزارة الصحة الدكتور عبدالله عسيري، تأثيرات استخدام اللقاحات في مواجهة فيروس كورونا المستجد بعد مضي عامين تقريباً على بدء استخدامه.

وأوضح أنه بعد إعطاء أكثر من 12 مليار جرعة، أسهمت هذه اللقاحات في إنقاذ ملايين الأرواح، وانحسار المرض الشديد في الدول التي حصنت سكانها باللقاحات، بالإضافة إلى ندرة المضاعفات مقارنة بالتداخلات الطبية الأخرى.

وأشار عسيري إلى أنه على الرغم من هذه النتائج التي استطاعت اللقاحات تحقيقها على مستوى مواجهة الجائحة؛ فإن لا يزال هناك من يعتقد بوجود مؤامرة كونية فيما يتعلق بالفيروس واللقاحات. وفق “أخبار 24”.

بعد عامين من استخدامها.. عسيري: رغم انحسار كورونا بفضل اللقاحات هناك من يعتقد بوجود مؤامرة كونية

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885233468.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.