للعام الثاني على التوالي.. “الأبحاث والإعلام” راعياً لموسم الرياض

وقّعت المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)، مجموعة الخدمات الإعلامية الرائدة في الشرق الأوسط، اليوم (الإثنين)، عقد رعايتها لفعاليات “موسم الرياض 2022″، وذلك للعام الثاني على التوالي.
وجرت مراسم توقيع العقد بحضور رئيس الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ، حيث مثّل المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام، الرئيسة التنفيذية، جمانا الراشد.
وقالت الراشد في تغريدة عبر حسابها على “تويتر”: “نعتز بشراكتنا مع (موسم الرياض) للمرة الثانية على التوالي كشريك إعلامي رسمي له، بمناطقه الجديدة وتجاربه الفريدة وأجوائه الخيالية”، داعيةً لمتابعة منصات المجموعة المختلفة “لتغطية (فوق الخيال)”.
ويعزز مشاركة (SRMG) كراعٍ لـ”موسم الرياض” الثالث، حضورها القوي لدى أوساط متابعيها البالغ عددهم نحو 165 مليون شخص في جميع أنحاء الشرق الأوسط والعالم، وستقدم تغطيات موسعة لأنشطة وفعاليات الموسم، وذلك من خلال أكثر من 30 مؤسسة إعلامية ومنصّة رقمية مطبوعة ومرئية تابعة لها، لتُخاطب المتابعين والمهتمين بعدّة لُغات. وفق “أخبار 24”.
وتتواجد (SRMG) في أكثر من منطقة من مناطق الموسم الذي انطلق الأسبوع الماضي، حيث تشارك بمنصاتها المتنوعة بمفهوم تفاعلي جديد مع عدد من الفعاليات الثقافية والاجتماعية الحصرية للزوار.
للعام الثاني على التوالي.. #الأبحاث_والإعلام راعياً لـ #موسم_الرياضhttps://t.co/2aWvA5lVRI pic.twitter.com/GyCnC8g5Uv
— أخبار 24 (@Akhbaar24) October 24, 2022