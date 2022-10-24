وكلاء وزارات الداخلية لدول مجلس التعاون يمهدون للاجتماع الـ 39

عقد وكلاء وزارات الداخلية بدول مجلس التعاون، اجتماعاً؛ للتحضير للاجتماع الـ (39) لوزراء الداخلية بدول مجلس التعاون، خلال الفترة 24 – 26 أكتوبر 2022، في مقر الأمانة العامة بالرياض.
وترأس الاجتماع وكيل وزارة الداخلية في المملكة الدكتور هشام الفالح، بحضور وكلاء وزارات الداخلية بدول المجلس، ومشاركة الأمين المساعد للشؤون الأمنية بالأمانة العامة لمجلس التعاون اللواء هزاع الهاجري.
وناقش الاجتماع المواضيع المدرجة على جدول الأعمال، والتي تسهم في تعزيز مسيرة التعاون الأمني الخليجي المشترك، واطلع على الاستعدادات الخاصة بالتمرين التعبوي المشترك للأجهزة الأمنية بدول المجلس “أمن الخليج العربي4″، والربط الأمني التقني المشترك. وفق “أخبار 24”.